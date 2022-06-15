Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı

Siirt Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2022 yılı projeleri için imza töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 2022 yılında Siirt il ve ilçelerinde uygulanacak olan toplam 4 milyon 974 bin 441 TL bütçeli 4 projeye ilişkin protokol, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz tarafından Valilik makamında imzalandı.

Valilik makamında yapılan görüşmede Siirt il ve ilçelerinde uygulanacak projelere ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. - SİİRT