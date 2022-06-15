Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı

15.06.2022 13:29
Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı

Siirt Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2022 yılı projeleri için imza töreni düzenlendi.

Siirt Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2022 yılı projeleri için imza töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 2022 yılında Siirt il ve ilçelerinde uygulanacak olan toplam 4 milyon 974 bin 441 TL bütçeli 4 projeye ilişkin protokol, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz tarafından Valilik makamında imzalandı.

Valilik makamında yapılan görüşmede Siirt il ve ilçelerinde uygulanacak projelere ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. - SİİRT

Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı
Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı
Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı

YORUMLAR
500
Siirt'te 'Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz'' spor şöleni yapıldı Siirt'te 'Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz'' spor şöleni yapıldı Yesemek Ultra-Trail düzenlendi Yesemek Ultra-Trail düzenlendi
Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Siirt Valiliği, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement