Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı

31.03.2022 15:52
Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artmasıyla birlikte sıkma meyve suyu tezgahını tekrar açan Abdullah Satır, "Mevsim geçişi olduğu için vatandaşlar sıkma meyve suyuna talep gösteriyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artmasıyla birlikte sıkma meyve suyu tezgahını tekrar açan Abdullah Satır, "Mevsim geçişi olduğu için vatandaşlar sıkma meyve suyuna talep gösteriyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaş rahatlıkla sokağa çıkmadı. Sokakta hizmet veren esnafta işinin başına döndü. Sıkma meyve suyu tezgahları tekrar açıldı. Zorlu kış şartlarında kapanan seyyar işletmeler, sıcak havalarda tekrar hizmete başladı. Vatandaş ise sıkma meyve suyuna her zaman olduğu gibi yoğun talep gösterdi. Özellikle mevsim geçişi olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyen vatandaşlar vitamin deposu meyve sularına yöneldi.

"Hastalıktan korunmak isteyenler gelip meyve suyu içiyor"

Mevsim geçişinde yaşanan gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenlerin sıkma meyve suyu tercih ettiğini söyleyen Abdullah Satır, yoğun talep olduğunu ifade etti. Kış boyu kapalı kalan tezgahlarında açtıkların günden beri yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını dile getiren Satır, şunları söyledi:

"Kış boyu tezgahımız kapalıydı. Havaların güzelleşmesiyle 4-5 gün önce tekrar açmaya başladık. Halk artık sokağa çıkmaya başladı. Biz de işimizin başına geçtik. Şuan sadece portakal ve nar suyu satıyoruz. Önümüzdeki haftadan sonra sifon limonata satışına da başlayacağız. Şu sıralar mevsim geçişi olduğu için vatandaş vitamin tüketimine özen gösteriyor. Açtığımız günden beri yoğun talep var. Hastalıktan korunmak isteyenler gelip meyve suyu içiyor. Dışarda gezerken marketten asitli içecek almak yerine sıkma meyve suyunu tercih ediyorlar." - ESKİŞEHİR

Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı
Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı
Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı

YORUMLAR
500

Abdullah Satır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:37 24 yaşındaki genç aldığı tehditler sebebiyle kaçtığı evde ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 NATO'dan, Rusya ile ilgili kritik açıklama: Geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement