Simav\'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Sorgum Sudan Otu Dağıtımı Yapıldı

Ekonomi

Simav'da, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtımı yapılan sorgum sudan otu ekilişlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtımı yapılan sorgum sudan otu Simav ilçesi Güney beldesinde 365 dekar alana ekimi yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ürünlerin gerekli kontrolleri yapılırken, ekiliş yapılan 365 dekarlık alandan yaklaşık 2 bin 200 ton civarında sorgum sudan otu slajı elde edilmesi bekleniyor. - KÜTAHYA