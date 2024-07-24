Simav'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Sorgum Sudan Otu Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Simav'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Sorgum Sudan Otu Dağıtımı Yapıldı

Simav\'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Sorgum Sudan Otu Dağıtımı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtılan sorgum sudan otu Simav ilçesinde ekildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda, 365 dekarlık alandan yaklaşık 2 bin 200 ton sorgum sudan otu slajı elde edilmesi bekleniyor.

24.07.2024 10:40
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Simav'da, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtımı yapılan sorgum sudan otu ekilişlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtımı yapılan sorgum sudan otu Simav ilçesi Güney beldesinde 365 dekar alana ekimi yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ürünlerin gerekli kontrolleri yapılırken, ekiliş yapılan 365 dekarlık alandan yaklaşık 2 bin 200 ton civarında sorgum sudan otu slajı elde edilmesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Simav'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Sorgum Sudan Otu Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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