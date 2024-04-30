Simit Fiyatları Ticaret Bakanlığının Görüşüne Bağlı Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Simit Fiyatları Ticaret Bakanlığının Görüşüne Bağlı Olacak

Simit Fiyatları Ticaret Bakanlığının Görüşüne Bağlı Olacak

Ekmek fiyatlarında olduğu gibi simit fiyatları da Ticaret Bakanlığının görüşüne başvurularak belirlenecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifelerin belirlenmesinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınacak ve yönetim kurulu tarafından oluşturulan ekmek tarifesi Ticaret Bakanlığının onayına sunulacak.

30.04.2024 10:07
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Ekmek fiyatlarında olduğu gibi simit fiyatları belirlenirken de Ticaret Bakanlığının görüşüne başvurulacak.

Bakanlıkça hazırlanan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tarifeler, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girecek. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınacak.

Meslek komitesi en geç 15 gün içinde görüşünü bildirecek. Ancak, simit ile "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği"nde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu, 15 gün içinde, Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak.

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak.

Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulacak.

Kaynak: AA

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