Simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığının görüşü de alınacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle Ticaret Bakanlığına ekmek fiyatlarını belirlemek için verilen yetkiler, simit fiyatlarını belirleme için de verildi. Yönetmeliğe göre simit fiyatına ilişkin tarifeler belirlenirken sırasıyla ilgili belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirme yapacak. İlgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra fiyatlar Birlik tarafından onaylanacak.
Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleriyle birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak ve görüşün alınmasından sonra onaylayacak. - ANKARA
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TÜİK'in 2024 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak'ta 432 konutun satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise Şubat ayında toplamda 93 bin 902 konut satıldı. İpotekli satışlar 68, diğer satışlar ise 364 olarak kaydedildi. İlk el konut satışı 130, ikinci el konut satışı ise 302 olarak belirtildi. Önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında bir düşüş yaşandığı görüldü.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında desteklenen 'Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi' ile Tepebaşı ilçesinde nohut üretimi yapan 51 çiftçiye 800 dekar araziye ekilmek üzere 8 bin kilo yüzde 50 hibeli nohut tohumu desteği sağlandı. Proje kapsamında ayrıca Eskişehir'de nohut üretiminin arttırılması için 451 çiftçiye 58 bin 800 kilo tohum desteği verilecektir.
AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Saraçoğlu, projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Arçelik, Antalya'da gerçekleştirilen bölgesel toplantıda yetkili satıcılar ve servislerle bir araya geldi. Toplantıda sektörün durumu, hedefler ve yeni ürünler hakkında sunumlar yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB'nin 'Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı' kapsamında Türkiye'nin, 35,77 milyon avro bütçeli Karadeniz Havzası Programı çağrısına katılan 7 ülke arasında 'en fazla proje başvurusu kabul edilen ve hibe alan ülke' olduğunu bildirdi. Türkiye, programdaki katılımcı ülkelerden en fazla proje başvurusu kabul edilen ve en fazla hibe alan ülke oldu. Toplam 33 proje hibe almaya hak kazandı ve bu projelerin toplam bütçesi 33,82 milyon avro oldu.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Ordu'nun nüfus hareketliliği verileri açıklandı. Buna göre, Ordu'dan diğer illere 29 bin 843, diğer illerden Ordu'ya ise 43 bin 974 kişi göç etti. İstanbul, Ordu'nun en fazla göç aldığı ve verdiği şehir oldu. En fazla göç veren ilçe Altınordu olurken, en fazla göç alan ilçe yine Altınordu oldu.
Samsun'da 2024 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 13,3 oranında arttı. Samsun'da bin 764 konut satıldı. Samsun'un çevresinde bulunan Amasya'da 432, Sinop'ta 158, Ordu'da ise 660 konut satıldı.
Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla faaliyetlerine başlayan Pendik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAGİKOOP), yeni projeler hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Kooperatifin genel kurul toplantısında yönetim ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi. Yönetim kurulu başkanı Nergis Kılıç yeniden seçildi. Kadının iş gücüne katılımının önemine vurgu yapan Kılıç, kadın girişimcilerin büyümesine ve üretime kazandırılmasına odaklandıklarını belirtti. Kadınların ekonomiye ve üretime katılımının Türkiye'nin büyümesine ve işsizliğin azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Erzurum'da konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Şubat 2024 döneminde Erzurum'da 693 konut satışı gerçekleşti. Bu satışlardan 76'sı ipotekli, 617'si ise diğer şekilde yapıldı. Erzurum, Türkiye geneli konut satışlarında 29. sırada yer aldı.
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