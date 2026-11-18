Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını ve toplantıda sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Sermaye piyasalarımızda yaşanan son gelişmeler akabinde önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alınmıştır. Ayrıca, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.