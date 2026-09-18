Şimşek, çok sınırlı sayıdaki fonda piyasa bozucu eyleme gerekenin yapıldığını söyledi

Şimşek, çok sınırlı sayıdaki fonda piyasa bozucu eyleme gerekenin yapıldığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, çok sınırlı sayıdaki fonda piyasa bozucu eylemler yaşandığını belirterek buna ilişkin gerekenlerin yapıldığını ifade etti. Şimşek'in açıklaması, söz konusu fonlardaki piyasa bozucu eylemlere yönelik işlem yapıldığını ortaya koyuyor.
Bakan Şimşek: "Çok sınırlı sayıdaki fonda piyasa bozucu eylemler yaşanmıştır ve buna ilişkin gerekenler yapılmıştır."
Kaynak: İHA
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