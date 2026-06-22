Şimşek: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şimşek: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme

22.06.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine Bakanı Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin haziranda iyileştiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin haziranda iyileştiğini belirterek, "Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Sacha Boey’in hayalleri suya düştü Galatasaray’dan karar Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar
Okan Buruk’tan milli yıldıza telefon: Galatasaray’a gel Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel
CHP’li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor Gözler yarınki toplantıda CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma

14:02
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler
Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
13:46
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 14:19:01. #7.12#
SON DAKİKA: Şimşek: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.