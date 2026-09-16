Şimşek'ten Eşel Mobil açıklaması, sistem yıl sonuna kadar mazotta sürecek
Bakan Şimşek, gelecek yıl Eşel Mobil sistemini devam ettirmeyi düşünmediklerini söyledi. Şimşek, sistemin yıl sonuna kadar mazotta devam edeceğini belirtti.
Bakan Şimşek: "Gelecek yıl Eşel Mobil sistemini devam ettirmeyi düşünmüyoruz, Eşel Mobil yıl sonuna kadar mazotta devam edecek"
Kaynak: İHA
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