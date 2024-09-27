Şimşek: Türkiye\'nin Yatırım Potansiyeli Yüksek

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirdiği yoğun toplantılar sonrası Türkiye'ye döndü. ABD'de gerçekleştiridiği toplantılara dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Şimşek, Türkiye'nin yatırım çekmek için potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ABD'deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük. Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA