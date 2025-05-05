Şimşek ve Koçovska\'dan İşbirliği Adımları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçovska ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koçovska ve heyetini Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Şimşek, "Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir işbirliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda tecrübe paylaşımında bulunarak ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.