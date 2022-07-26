Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira oldu

26.07.2022 10:48
Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira oldu

Sincan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 5 bin 500 lira olarak açıklamasının ardından belediye çalışanlarının maaşlarına zam yaptı.

Sincan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 5 bin 500 lira olarak açıklamasının ardından belediye çalışanlarının maaşlarına zam yaptı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, belediyede en düşük maaşın 6 bin 600 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret zam oranının yüzde 30 olarak açıklanmasının ardından belediyeler de çalışanlarının maaşlarına zam yapmaya başladı. Asgari ücret zammı sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 Türk lirası olarak belirlendi. Sincan Belediyesi, yüksek enflasyonu da dikkate alarak, personel maaşını asgari ücretin de üzerinde artırdı.

Sincan Belediyesi ve kamu şirketi olan Sinkent LTD. ŞTİ. ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda 5 bin 132 lira olan en düşük maaş, 6 bin 600 liraya çıkartıldı.

"Noktayı koyduk"

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi üzerine belediye çalışanlarının maaşında düzenlemeye gidildiğini aktaran Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere Belediye İş Sendikamız ve Hizmet İş Sendikası arasında bir toplu sözleşme imzalamıştık. Tabii aradaki gelişmeler, küresel sistemdeki gerilimlerin yol açtığı artışlardan dolayı Cumhurbaşkanımız asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkardı. Biz de buna kayıtsız kalmadık ve birtakım çalışmalar yaptık, noktayı koyduk. İmkanlarımız doğrultusunda en yüksek maaşı vermeye çalışıyoruz. 179 lira 31 kuruş olan günlük yevmiye miktarını 241 lira 15 kuruşa yükselttik. Yani 5 bin 132 lira olan en düşük maaşı 6 bin 614 liraya çıkarmış olduk. Kadrolu çalışanlarımızın da maaşlarına bu ek protokolle düzenleme yaptık. Onların da yevmiyelerinde ciddi bir artış oldu. Alın terini, emeğini esirgemeyen tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz'
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Belediyesi, Sincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
10:30 Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:28 Durak haricinde otobüsten inmek isteyen yolcu, kadın şoföre saldırdı
09:28 "Beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler" diyen AK Parti Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 11:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement