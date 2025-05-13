Sındırgı'da Katılımcı Kalkınma Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sındırgı'da Katılımcı Kalkınma Süreci

Sındırgı\'da Katılımcı Kalkınma Süreci

Sındırgı'da Yerel Kalkınma Stratejisi, vatandaşların görüşleriyle şekilleniyor; toplantılar devam ediyor.

13.05.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yerel Kalkınma Stratejisi vatandaşların talepleri ile şekillendiriliyor.

Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği, ilçenin kalkınma hedeflerine yön verecek Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Avrupa Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Leader yaklaşımı kapsamında yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını oluşturan Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlıkları, odak grup toplantıları farklı toplumsal kesimlerden katılımcılarla yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen toplantılarda çiftçiler, kadınlar, gençler ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek Sındırgı'nın kalkınmasına dair görüşlerini paylaşıyor. Her bir hedef grubun görüşlerinin ayrı ayrı ele alındığı bu toplantılar sayesinde, strateji taslağı sahaya dayalı, gerçekçi ve uygulanabilir bir zemine oturtuluyor. Her grup özelinde yapılan bu görüşmeler, ilçenin önceliklerinin ve ihtiyaçlarının doğrudan sahadan alınmasına imkan sağlıyor. Toplantılarda, yerel halkın ihtiyaç, beklenti ve önerileri doğrudan alınarak katılımcı ve kapsayıcı bir planlama süreci yürütülüyor.

"Toplumun sesi stratejiye yön veriyor: Sındırgı'da katılımcı kalkınma süreci"

Dernek yetkilileri, bu katılımcı yaklaşımın stratejinin daha uygulanabilir ve gerçekçi olmasına önemli katkı sunduğunu belirtiyor. Toplantılarda öne çıkan başlıca konular arasında tarımsal üretimin desteklenmesi, kırsalda istihdam imkanların artırılması, kadın girişimciliği, gençlerin ilçede tutulması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri yer alıyor.

Yerel halkın süreçte aktif rol almasının, uygulanacak projelerin başarısını ve yerel sahiplenmeyi güçlendireceğini vurgulayan Doğal Şehir Sındırgı YEG Derneği, Yerel Kalkınma Stratejisi ile ilçeye kazandırılacak projelerin önemli bir kalkınma ivmesi oluşturmasını hedefliyor.

Odak grup toplantılarının önümüzdeki günlerde farklı mahalle ve hedef gruplarla devam etmesi planlanıyor. Dernek, süreç sonunda hazırlanacak Yerel Kalkınma Stratejisi ile ilçede kalkınmayı destekleyecek projelere kaynak sağlanmasının önünü açmayı hedefliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sındırgı, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sındırgı'da Katılımcı Kalkınma Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

16:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump’ı İstanbul’a davet ettik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump'ı İstanbul'a davet ettik
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
22:35
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
22:28
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:25
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:26:27. #7.12#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Katılımcı Kalkınma Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.