Sinema, konser, spor müsabakaları ve at yarışlarındaki eğlence vergisi kalıcı olarak sıfırlandı - Son Dakika
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Sinema, konser, spor müsabakaları ve at yarışlarındaki eğlence vergisi kalıcı olarak sıfırlandı

21.12.2022 07:56

Aralık ayı sonuna kadar geçici şekilde sıfırlanan film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisinin yüzde sıfır olarak belirlendiği cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni kararlar yayımlandı. Buna göre yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak.

MAYIS AYINDA GEÇİCİ OLARAK SIFIRLANMIŞTI

Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Kararıyla önce mayıs sonu, ardından da aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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