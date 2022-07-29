Yetiştirdiği organik karpuzları yol kenarında satıyor - Son Dakika
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Yetiştirdiği organik karpuzları yol kenarında satıyor

29.07.2022 12:14
Yetiştirdiği organik karpuzları yol kenarında satıyor

Sinop-Ayancık yolu üzerinde kendine ait tezgahında satış yapan Hüseyin Özdemir, yıllardır karpuz üretim satım işiyle uğraşıyor.

Sinop- Ayancık yolu üzerinde kendine ait tezgahında satış yapan Hüseyin Özdemir, yıllardır karpuz üretim satım işiyle uğraşıyor.

Sinop ve Sinop dışından gelen birçok müşterisi olan Özdemir, doğal şartlarda üretim yaptığı için talebin bu kadar fazla olduğunu söyledi. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan karpuzları insanların daha çok tercih ettiğini aktaran Özdemir, "Sinop'un Karacakese köyünde doğal şartlar altında karpuz yetiştiriyoruz. Bu sene Allah'a şükür mahsulümüz iyi, fiyatlarımız uygun. Talepten de memnunuz. Karpuzun kilosunu 5 TL'den satmaktayız. Gelen müşterilerimizden güzel geri dönüşler de alıyoruz ve bir gelen bir daha geliyor. Doğal ürün, doğal hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. - SİNOP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hüseyin Özdemir, Ayancık, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yetiştirdiği organik karpuzları yol kenarında satıyor - Son Dakika

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