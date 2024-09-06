Sinop Havalimanı\'nda 59 Bin Yolcu Seyahat Etti

Ekonomi

Sinop Havalimanı'ndan yılın ilk 8 ayında gerçekleşen iç hat uçuş seferlerinde 59 bin 235 yolcu seyahat etti.

Sinop Valiliği tarafından, Sinop Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre Ağustos ayında Sinop Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 114'e ulaştı. Yapılan iç hat yolcu trafiği ise 9 bin 318 oldu. Kargo-posta-bagaj yükünün ise toplamda 110 bin ton olduğu kaydedildi.

2024 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen 607 uçuş seferinde 59 bin 235 yolcu trafiğinin gerçekleştiği, taşınan yük trafiğinin ise 560 bin ton olduğu belirtildi. - SİNOP