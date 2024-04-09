Sinop'ta 11,5 Kilogramlık Dev Kalkan Balığı Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta 11,5 Kilogramlık Dev Kalkan Balığı Satışa Sunuldu

Sinop\'ta 11,5 Kilogramlık Dev Kalkan Balığı Satışa Sunuldu

Sinop açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 11,5 kilogram ağırlığındaki dev kalkan balığı, kilogramı bin liradan satışa sunuldu. Sinoplu balıkçılar, bu tür büyük balığı tutmanın nadir olduğunu belirtirken, balığı bütün olarak satışa sunduklarını ve alıcısı çıkmazsa restoranların satın aldığını ifade etti.

09.04.2024 13:09
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Sinop açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 11,5 kilogram ağırlığındaki dev kalkan balığı, kilogramı bin liradan satışa sunuldu.

Sinoplu balıkçıların yüzü tuttuğu kalkan balığıyla güldü. Bu tür balıkları çok fazla tutamadıklarını söyleyen Sinoplu Balıkçı Selami Mete, "Kalkan balığı balıklar içindeki en lezzetli balık arasındadır. Bu tür büyük balığı tutmak herkese nasip olmaz. Her avda bu tür büyük kalkan balığını yakalasak en mutlu balıkçı biz oluruz. Bu kalkan balığını balıkçılarımız Sinop açıklarından avlamışlar. 11 kilogram 500 gram ağırlığındaki balığımızı kilogramı bin liradan 11 bin 500 liraya satışa sunduk. Alıcısını bulmak biraz zor ama yine de vatandaşlar meraktan da olsa fiyatını soruyor. Bütün olarak satıyoruz, parçalayarak balığı satmıyoruz. Alıcısı çıkmazsa eğer restoranlar satın alıyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, Gastronomi, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 11,5 Kilogramlık Dev Kalkan Balığı Satışa Sunuldu - Son Dakika

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