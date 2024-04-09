Sinop açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 11,5 kilogram ağırlığındaki dev kalkan balığı, kilogramı bin liradan satışa sunuldu.
Sinoplu balıkçıların yüzü tuttuğu kalkan balığıyla güldü. Bu tür balıkları çok fazla tutamadıklarını söyleyen Sinoplu Balıkçı Selami Mete, "Kalkan balığı balıklar içindeki en lezzetli balık arasındadır. Bu tür büyük balığı tutmak herkese nasip olmaz. Her avda bu tür büyük kalkan balığını yakalasak en mutlu balıkçı biz oluruz. Bu kalkan balığını balıkçılarımız Sinop açıklarından avlamışlar. 11 kilogram 500 gram ağırlığındaki balığımızı kilogramı bin liradan 11 bin 500 liraya satışa sunduk. Alıcısını bulmak biraz zor ama yine de vatandaşlar meraktan da olsa fiyatını soruyor. Bütün olarak satıyoruz, parçalayarak balığı satmıyoruz. Alıcısı çıkmazsa eğer restoranlar satın alıyor" dedi. - SİNOP
Son Dakika › Ekonomi › Sinop'ta 11,5 Kilogramlık Dev Kalkan Balığı Satışa Sunuldu - Son Dakika
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi market, fırın ve alışveriş merkezlerinde zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin üretim alanları kontrol edildi, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyatları incelendi. Belediye Başkanı Mustafa Koçak, insan sağlığını tehdit edebilecek hiçbir olumsuz duruma izin vermeyeceklerini belirtti ve denetim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyledi.
Kars'ta Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar, caddelerde kurulan bayram pazarlarına akın ederek alışveriş yapıyor. Giyecek, tatlı, ayakkabı ve bayram şekerlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uygun fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor. Esnaf da satışlardan memnun olduğunu belirtiyor.
Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Bu karar sonrası açıklamada bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ABD'deki dostlarına talimat verdiğini belirterek ''Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak'' ifadelerini kullandı.
Van'ın Erciş ilçesinde 15-20 yıldır ekmek üreten fırın sahibi, insanların faydalanması için ekmeği piyasadan 1 lira daha ucuza satması üzerine tepki topladı. Fırın sahibi, ekmeği kaliteli ve gramajında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtirken, vatandaşlar da kendisini destekleyerek herkesin memnun olduğunu ifade etti.
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