Sinop'ta 15 Milyonluk Modern Hayvancılık Projesi - Son Dakika
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Sinop'ta 15 Milyonluk Modern Hayvancılık Projesi

Sinop\'ta 15 Milyonluk Modern Hayvancılık Projesi
09.06.2026 13:16
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TKDK, Sinop'ta modern hayvancılık için 15,3 milyon lira bütçeli proje destekledi; 9,2 milyon lira hibe.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı kapsamında Sinop'ta hayata geçirilecek 15,3 milyon lira toplam bütçeli modern hayvancılık projesi için imzalar atıldı. Girişimci Özcan Durdu'nun projesine devlet tarafından 9,2 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın huzurunda gerçekleştirilen imza törenine TKDK Samsun Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey, kurum uzmanları ve yatırımcı Özcan Durdu katıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla desteklenen 15 milyon 388 bin TL toplam bütçeli dev projeye, TKDK tarafından 9 milyon 232 bin TL hibe desteği sağlanacak. İnşaat çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen projede yatırımcı, hibe desteğinin yanı sıra enflasyon fiyat farkı ve KDV muafiyeti avantajlarından da yararlanacak.

Son onaylanan projeyle birlikte Sinop genelinde IPARD Programı kapsamında desteklenen büyükbaş besicilik projesi sayısı 3'e, sağlanan desteklerin ulaştığı toplam proje sayısı ise 13'e yükseldi. Kentte ilk IPARD projelerinin alınmaya başlandığı 10 Haziran 2024 tarihinden bugüne kadar geçen süreçte; tarımdan sanayiye, seracılıktan yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alandaki yatırımlara toplam 89,9 milyon TL hibe desteği sağlandı. Muafiyetlerin çarpan etkisiyle birlikte, IPARD yatırımları vasıtasıyla Sinop ekonomisine kazandırılan toplam iş hacmi yaklaşık 182 milyon TL seviyesine ulaştı.

Kırsalda üretim ve istihdamı katlayarak artırmayı hedefleyen TKDK, yatırım planlayan girişimciler için yeni başvuru takvimini de netleştirdi. Yapılan açıklamaya göre; Temmuz ayında gıda işleme sanayine yönelik projelerle başlayacak olan yeni başvuru dönemi, Ağustos ayında hayvancılık yatırımları, Eylül ayında kırsal altyapı ve Ekim ayında ise seracılık, zanaatkarlık, kültür balıkçılığı ile yenilenebilir enerji projelerinin kabulleriyle devam edecek. Yetkililer, detaylı bilgi almak isteyen tüm girişimcileri TKDK Sinop İl İrtibat Ofisi'ne veya kurumsal yardım hattına davet etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 15 Milyonluk Modern Hayvancılık Projesi - Son Dakika

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