Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor - Son Dakika
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Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor

10.05.2022 12:37
Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor

Sinop'ta kıyı balıkçılarının denize bıraktığı dip ağlarına takılan az miktarda hamsi, kilogramı 60 liradan tezgahta satılıyor.

Sinop'ta kıyı balıkçılarının denize bıraktığı dip ağlarına takılan az miktarda hamsi, kilogramı 60 liradan tezgahta satılıyor.

15 Nisan'da av yasağının gelmesiyle kıyı balıkçıları, avladıkları barbun, levrek gibi balıklarla tezgahları süslüyor. Sinop'ta kıyı balıkçılarının denize bıraktığı ağlara takılan az miktarda hamsi, kilogramı 60 TL'den satışa sunuluyor.

Sinoplu balıkçı Hakan Erol, "Av yapan balıkçılarımızdan bir kasa hamsi geldi. Boyutu da iri, ağlara takılmış getirdiler. Şu anda sezonu olmadığı için fiyatı biraz yüksek, 60 TL'den satıyoruz. Balık bakmaya gelen müşteriler şaşırıyor tezgahta mayıs ayında hamsi görünce. Hamsinin yeri Karadenizli için ayrıdır, her zaman yenir" dedi. - SİNOP

Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor
Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor

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Türk Lirası, Nisan, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta avlanan az miktarda hamsi, kilosu 60 liradan satılıyor - Son Dakika
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