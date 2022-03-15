Sinop'ta bayan kuaför tarifesi yenilendi - Son Dakika

Sinop'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bayan kuaförleri için yeni zamlı tarifeyi onayladı. Buna göre Sinop'ta kaş bıyık alımı 50 TL, saç kesimi 100 TL, en yüksek fiyat ise gelin saçı olarak bin 500 TL şeklinde belirlendi.

Artan maliyetler ve işletme giderlerinin yükselmesi nedeniyle bayan kuaför esnafının zora girdiği belirtilerek talep edilen yeni zamlı tarife onaylandı. Yeni tarifeye göre bayan kuaförlerinde kaş bıyık alımı ve fön fiyatı 50 TL, manikür ve saç kesimi 100 TL, pedikür 140 TL, makyaj ve kısa saç boyama 150 TL, ağda 250 TL, kısa saç açma boyama 500 TL, nişan saçı bin 250 TL ve gelin saçı ise bin 500 TL olarak belirlendi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, "Bayan kuaför esnafımızın bize verdiği dilekçe ve talepleri doğrultusunda yeni fiyat tarifesine geçildi. Artan maliyetler, faturaların yükselmesi ve kullanılan ürünlere gelen zamlardan kaynaklı bayan kuaförlerimiz için Esnaf ve Sanatkarlar Odamız olarak bu zammı onayladık. Ülkemizde ürünlere her geçen gün gelen zamlardan dolayı sıkıntı yaşayan tüm esnafımızın yanındayız" dedi. - SİNOP