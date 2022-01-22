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Sinop TSO'dan 'Mavi Ekonomi' temasları - Son Dakika

Sinop TSO'dan 'Mavi Ekonomi' temasları

22.01.2022 14:22
Sinop TSO'dan 'Mavi Ekonomi' temasları

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Salim Akbaş, 'Mavi Ekonomi' anlaşmaları kapsamında yabancı ülkeler ile temaslarının sürdüğünü söyledi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Salim Akbaş, 'Mavi Ekonomi' anlaşmaları kapsamında yabancı ülkeler ile temaslarının sürdüğünü söyledi.

Mavi Ekonomi temaslarıyla Karadeniz'e kıyı ülkelerle yapılan anlaşmalar için "İlgili sektörlerde iş insanlarını bir araya getireceğiz" diyen Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, "Yakın dönemde Romanya, Sri Lanka ve Paraguay Türkiye Büyükelçilerini odamızda ağırladık. Özellikle Romanya ile Karadeniz'e kıyı ülkeler olmamız hasebiyle, sürdürülebilir bir Mavi Ekonomi tahsis etmek, oda, belediye ve üniversite eşleştirme çalışmaları yürütmek ana gündem maddemiz. İlaveten yürütücüsü olduğumuz ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE projemiz kapsamında başta ahşap ürünleri olmak üzere ilgili sektörlerde iş insanlarını bir araya getireceğiz. Bunun yanı sıra Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası ile imzaladığımız protokol önem arz ediyor. Özellikle ilimizin kuvvetli olduğu tarım ekipmanları, tekstil, plastik ve gıda sektörlerinde ilimiz adına önemli bir ihracat potansiyeli bulunan Sri Lanka, aynı zamanda firmalarımızın Asya pazarlarına açılması ve yatırım gerçekleştirmesi noktasında da stratejik bir ortak. Şubat ayı içerisinde karşılıklı iş birliği yapılabilecek sektör ve firmaların belirlenmesinin ardından İş Forumu gerçekleştireceğiz. Temaslarımızın ardından Sri Lanka ve Paraguay ile ihracat gerçekleştirme aşamasına gelen firmalarımız var. Bu noktada temaslarımız devam ediyor olacak" ifadelerini kullandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu ve KOSGEB'in Proje Destek Değerlendirme Kurulu'nda yer alan Sinop TSO, kurumların sunduğu hibe ve desteklerden Sinoplu yerel işletmelerin yararlanmasında katkı sağladıklarını ve kentin kalkınması için azami gayret gösterdiklerini belirtti. - SİNOP

Sinop TSO'dan 'Mavi Ekonomi' temasları

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Sri Lanka, Türkiye, Ekonomi, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop TSO'dan 'Mavi Ekonomi' temasları - Son Dakika Ekonomi


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