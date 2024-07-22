Sinop Türkeli'de Organik Karpuz Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop Türkeli'de Organik Karpuz Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı

Sinop Türkeli\'de Organik Karpuz Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Muhammed Yıldırım, Esad Dincel, Emre Dursun ve Fikret Yılmaz tarafından Gemiyanı Mahallesi'nde 2 dönümlük arazide organik Sinop karpuzu yetiştirme projesi başlatıldı. İlk hasat 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve girişimciler bu yıl 10 ton karpuz elde etmeyi hedefliyorlar.

22.07.2024 16:52
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, karpuz yetiştiriciliği için önemli bir adım atıldı.

İlçe esnaflarından Muhammed Yıldırım, Esad Dincel, Emre Dursun ve Fikret Yılmaz bir araya gelerek ilçenin Gemiyanı Mahallesi'nde 2 dönümlük arazide organik Sinop karpuzu yetiştirme projesini başlattı. Bu proje kapsamında, bin dip organik Sinop karpuzu dikildi ve ilk hasatları 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Girişimciler, bu yılki ilk hasatta 10 ton karpuz elde etmeyi hedefliyorlar ve ürünlerini tarladan doğrudan satışa sunacaklar.

Gemiyanı Mahallesi'ndeki araziye ziyaret gerçekleştiren Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan, karpuz yetiştiriciliği yapan girişimcilerle istişarelerde bulundu. Karahan, "Kendilerini bu özverili çalışmaları ve yenilikçi girişimleri nedeniyle tebrik ediyor, Türkeli'nin tarımsal potansiyeline katkıda bulunmalarından dolayı takdir ediyoruz. Bu gibi projeleri desteklemek ve esnaflarımıza gereken manevi desteği sağlamak, ilçemizin geleceği için önemli bir adımdır" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop Türkeli'de Organik Karpuz Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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