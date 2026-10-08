Sinop Türkeli\'de palamut tezgahları doldu, fiyat 75 liraya kadar geriledi

Sinop'un Türkeli ilçesinde balık tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu, fiyatlara da yansıdı. Palamudun tanesinin 75 liraya kadar gerilemesi, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Denizlerde palamut avının artmasıyla birlikte tezgahlarda bolca yer bulan palamut, uygun fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Sezon oldukça bereketli geçiyor"

İlçede balıkçılık yapan Mehmet Tunç, palamut sezonunun geçen dönemlere göre oldukça hareketli geçtiğini belirterek, avın artmasının fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi. Tunç, "Bu yıl palamut açısından oldukça bereketli bir sezon geçiriyoruz. Balık miktarının artmasıyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı. Vatandaşlarımız şu anda uygun fiyata palamut alabiliyor. İnşallah sezon böyle bereketli devam eder" dedi.

Türkeli'de balık tezgahlarında palamuda olan ilginin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.