Sinop'ta bal analizi hizmeti başladı - Son Dakika
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Sinop'ta bal analizi hizmeti başladı

03.08.2022 15:04
Sinop'ta bal analizi hizmeti başladı

Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde kamu kurumları ve üniversitelerin ardından vatandaşlara yönelik bal analizi hizmeti de başladı.

Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde kamu kurumları ve üniversitelerin ardından vatandaşlara yönelik bal analizi hizmeti de başladı.

Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde 2021 yılında kamu kurumları ve üniversiteler için bal analizi hizmeti başlamıştı. Aynı yıl Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) desteği ile akreditasyon sürecinde olan bal analizi için bireysel başvurular da alınmaya başlandı. Özel sektör firmalarının yanı sıra arıcılıkla uğraşan vatandaşlar da SÜBİTAM'a müracaat ederek ürettiği balın analizini yaptırabilecekler.

Konuyla ilgili Sinop Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Balın üretim tekniğine ve Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması ve işlenmesi aşamalarında taşıması gereken özelliklerin belirlendiği analizler sayesinde üretilen ballar marka değeri kazanarak ulusal/uluslararası ticari faaliyetlere olanak sağlamaktadır. Bunun yanında sahte bal üretimine karşı hem tüketiciyi koruyan hem de üreticinin yanında yer alan Sinop Üniversitesi, üzerine düşen her görevi yapmaktadır. Bu sayede Sinop'a özgü kestane balının tanınırlığı ve katma değeri artacaktır. Ayrıca ülkemizde ve dünyada bölgesel olarak üretilen ballar, üreticiler ya da bal satın alan tüketiciler tarafından Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezine (SÜBİTAM) başvuruda bulunarak analiz işlemlerini yaptırabileceklerdir. Böylece analiz sonuçlarına göre hem üreticiler satmakta oldukları balın güvencesini tüketiciye temin edebilecek hem de tüketiciler satın almış oldukları balın güvenilirliğinden emin olarak gönül rahatlığı ile tüketimde bulunabileceklerdir. Bal analizi kapsamında gıda kodeksinde yer alan şeker (glikoz, fruktoz, sakaroz, maltoz), HMF, pH, elektriksel iletkenlik, serbest asitlik, nem, suda çözünmeyen katı madde, prolin, diastaz, toplam polen sayısı ve polenMAY temsili (kestane balı için) analizleri yapılmaktadır" denildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta bal analizi hizmeti başladı - Son Dakika

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