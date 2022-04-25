Sinoplu yetiştiricilere 5 milyon TL tarımsal destek - Son Dakika
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Sinoplu yetiştiricilere 5 milyon TL tarımsal destek

25.04.2022 09:34
Sinoplu yetiştiricilere 5 milyon TL tarımsal destek

Sinop'ta 4 bin 623 buzağı yetiştiricisine 5 milyon TL tarımsal destek ödemesi, TC kimlik numarasının son rakamına göre yatırımlar başladı.

Sinop'ta 4 bin 623 buzağı yetiştiricisine 5 milyon TL tarımsal destek ödemesi, TC kimlik numarasının son rakamına göre yatırımlar başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen tarımsal destek paketi 2021 yılı birinci dönem buzağı desteklenmesinde, Bakan Vahit Kirişci'nin açıkladığı toplam 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık ödeme başladı. Sinop'ta hak edişleri kesinleşen 4 bin 623 yetiştiriciye toplam 5 milyon 13 bin 475 TL destek, bir kısmın hesaplarına aktarıldı, kalanlara ise 29 nisandan sonra yatırılacak.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz yetiştiricilerine buzağı desteklenmesi TC kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 ile bitenlerin hesaplarına aktarılmış olup, 6 ve 8 ile biten yetiştiricimizin hesaplarına ise 29 Nisan'dan sonra aktarılmaya başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

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Vahit Kirişci, Türk Lirası, Tarım, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinoplu yetiştiricilere 5 milyon TL tarımsal destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinoplu yetiştiricilere 5 milyon TL tarımsal destek - Son Dakika
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