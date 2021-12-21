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Şirketlere veriye dayalı karar alma yeteneği kazandıracak iş birliği - Son Dakika

Şirketlere veriye dayalı karar alma yeteneği kazandıracak iş birliği

21.12.2021 10:09
Şirketlere veriye dayalı karar alma yeteneği kazandıracak iş birliği

Türkiye'nin öncü veri ve analitik ekosistemlerinden Komtaş, veri yönetiminde ABD merkezli global analitik teknoloji şirketi Starburst ile güç birliği yaptığını duyurdu.

Türkiye'nin öncü veri ve analitik ekosistemlerinden Komtaş, veri yönetiminde ABD merkezli global analitik teknoloji şirketi Starburst ile güç birliği yaptığını duyurdu. Komtaş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çomak, "Bu iş birliği ile Türk şirketlere daha hızlı, veriye dayalı kararlar alma yeteneği kazandıracağız" dedi.

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, verilerin doğru analizlerle yönetilmesini şirketlerin odağına getirdi. Gelişen teknolojiyle düne kadar en kıymetli varlık olarak gösterilen toprak ve makineyi gölgede bırakan veriler, doğru analiz metotlarıyla yönetildiğinde şirketlerin geleceğine kalıcı değerler kazandırıyor. Risklerin daha iyi yönetilmesini doğru kararlar alınmasını sağlayan veriler, doğru yönetilmediğinde şirketler için maliyet unsuru olmaktan öteye gidemiyor. Veri ve analitik ekosistemlerinden Komtaş, bu soruna çözüm getirmek için uluslararası iş birliklerine bir yenisini ekledi. 32 yıldır veri ve analitik alanında çözümler sunan teknoloji ve danışmanlık şirketi, ABD merkezli global analitik teknoloji şirketi Starburst ile gücünü birleştirerek analitik veri yönetimi çözümlerine en yeni teknolojileri kazandırdığını duyurdu.

PAZARIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Komtaş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çomak, "Köklü deneyimimizi yenilikçi yüzümüzle birleştirerek şirketlere dijital dönüşüm ve danışmanlık hizmeti sunan bir şirket olarak, yeni iş birlikleriyle konumumuzu güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Starbust ile el sıkışarak şirketlere sunduğumuz veri yönetimi çözümlerini genişleteceğiz. Starburst'un şirketlerin tüm veriler üzerinde doğru ve hızlı karar almasını destekleyen ileri teknolojilerini çözümlerimiz arasına katacağız. Bu kapsamda şirketin destekleyen teknoloji ve çözüm sağlayıcıların ortak programı Starburst Orbit'e dahil olarak uçtan uca veri ve analitik çözümlerimize yeni bir yaklaşım kazandıracağız. Bankacılık, sigorta, perakende, telekomünikasyon gibi çok sayıda sektörle buluşturduğumuz çözüm yelpazemizi genişleterek Türkiye'de giderek büyüyen pazarın geleceğini şekillendireceğiz" dedi.

VERİYE DAYALI KARAR ALMA MEKANİZMASI

Dijitalleşme ile giderek artan verilerin analitik yönetimini de karmaşıklaştırdığını, bu sürecin şirketlerin gelecek stratejilerini tehlike altına attığını belirten Çomak, "Veri ve analitik ekseninde uçtan uca hizmet sağlayan bir şirket olarak Starbust iş birliği ile Türk şirketlere daha hızlı, veriye dayalı kararlar alma yeteneği kazandıracağız. Şirketin veri ağı analitik motoru hizmetlerini de müşteri portföyümüze sunacağız. İş birliğimizin ilk örneği, Türkiye'nin önde gelen bankalarından ING Türkiye tarafından kullanılıyor" diye ifade etti.


Şirketlere veriye dayalı karar alma yeteneği kazandıracak iş birliği

Tam Gemi Şok Denemeleri, geri dönüşüm, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Şirketlere veriye dayalı karar alma yeteneği kazandıracak iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şirketlere veriye dayalı karar alma yeteneği kazandıracak iş birliği - Son Dakika
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