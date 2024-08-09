Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda 2024 yılında 256 bin 224 yolcu hizmet aldı

Ekonomi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılında 7 ayda 256 bin 224 yolcuya hizmet verirken, 4 bin 353 uçak iniş-kalkış yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 40.789 oldu. Temmuz ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 916'ya ulaştı. Yük(Kargo + Posta + Bagaj)trafiği ise Temmuz ayında toplamda 444 ton oldu.

2024 yılının ilk 7 ayı(Ocak, Temmuz) döneminde ise yolcu trafiği 256 bin 224, uçak trafiği 4 bin 353, yük trafiği ise 2 bin 512 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK