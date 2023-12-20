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Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seracılık faaliyetlerinin artırılması, geliştirilmesi ve vatandaşların istihdamı ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
20.12.2023 - 13:45,
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Şırnak'ın İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacı ile Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İdil'de kurulması planlanan sera ve yapılacak faaliyetlerle ilgili Şırnak Valiliğinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İdil'de kurulması planlanan sera ile ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısı Vali Cevdet Atay başkanlığında, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, TSO Başkanı Osman Geliş, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdulhamit Başkurt ve ilgili firmaların yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, İdil'de, seracılık faaliyetlerinin artırılması, geliştirilmesi ve Şırnaklı vatandaşların istihdamı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ŞIRNAK

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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