Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacı ile Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İdil'de kurulması planlanan sera ve yapılacak faaliyetlerle ilgili Şırnak Valiliğinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İdil'de kurulması planlanan sera ile ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısı Vali Cevdet Atay başkanlığında, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, TSO Başkanı Osman Geliş, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdulhamit Başkurt ve ilgili firmaların yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, İdil'de, seracılık faaliyetlerinin artırılması, geliştirilmesi ve Şırnaklı vatandaşların istihdamı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ŞIRNAK