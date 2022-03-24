Şişecam'da 27'nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Şişecam'da 27'nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

24.03.2022 10:21
Şişecam'da 27'nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Şişecam ve Kristal-İş Sendikası arasında 27 Ocak 2022 tarihinde başlayan 27'nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 23 Mart 2022 itibarıyla anlaşmayla sonuçlandı.

Şişecam ve Kristal-İş Sendikası arasında 27 Ocak 2022 tarihinde başlayan 27'nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 23 Mart 2022 itibarıyla anlaşmayla sonuçlandı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 4, globalde 11 olmak üzere, 14 ülkede toplam 15 farklı işçi sendikası ile toplu sözleşme faaliyetleri yürüten Şişecam, köklü endüstriyel ilişkileri kültürü ve insanı merkeze koyan yaklaşımı çerçevesinde toplu sözleşme sürecinin en kısa sürede sonuçlanmasını hedefledi ve küresel ekonomik belirsizliklerle dolu bir dönemde yine çalışanlarının refah seviyesinin korunması ve geliştirilmesi açısından azami gayreti gösterdi.

Şişecam'ın Türkiye'deki 13 üretim tesisini ve 6 bin 396 çalışanını kapsayan toplu sözleşme sürecinde Şişecam ile Kristal-İş Sendikası arasında yürütülen müzakereler sonucunda tüm hususlarda mutabakat sağlanarak, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl yürürlük süreli 27'nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşmayla Şişecam, işçilik ücretleri açısından ülkedeki en iyi şartlara sahip kurumlar arasındaki yerini korudu.

Açıklamada, Şişecam'ın yatırımlara, istihdama, net ihracatçı konumu ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceği belirtilirken, 27'inci Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin başta çalışanlara olmak üzere tüm paydaşlar için hayırlı olması dilendi.

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Kristal İş Sendikası, Togo Cumhuriyeti, Şişecam, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam'da 27'nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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