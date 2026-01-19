Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik

Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
19.01.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK'nın işten çıkış kodlarını içeren kayıtlarıyla ilgili yapılan değişiklikle, işverenlere verilen hizmet dökümü belgelerinden fesih kodları kaldırıldı; kararın Danıştay'ın ''ahlak ve iyi niyet'' koduna ilişkin iptal hükmü sonrası hayata geçtiği öğrenildi.

SGK kayıtlarıyla ilgili milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ İşyeri Ünvan Listesi belgesinde, işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamaların kaldırıldığı öğrenildi.

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI BELGEDEN KALDIRILDI

Yeni iş bulma sürecinde çalışanlar için sorun yarattığı belirtilen işten çıkış kodlarına ilişkin belgede değişikliğe gidildi. Buna göre, işverenlere sunulan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ İşyeri Ünvan Listesi'nde artık işten çıkış kodları ve fesih nedenleri yer almıyor.

DANIŞTAY KARARI ETKİLİ OLDU

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında SGK kayıtlarında yer alan "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemişti. Mahkeme, bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini ve bunun çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkiler doğurabildiğini belirterek, düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkına aykırı olduğuna hükmetmişti.

KİŞİ GÖRÜYOR, KURUM GÖREMİYOR

NTV'de yer alan habere göre, e-Devlet üzerinden yapılan SGK hizmet dökümü sorgulamalarında işten çıkış kodları çalışan tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere verilen resmi SGK belgelerinde bu kodlar ve açıklamalar artık yer almıyor.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ GÜNDEMDE

Öte yandan, işe alım sürecinde işverenin çalışandan talep ettiği işten ayrılış bildirgesinde fesih nedenlerinin hâlen yer aldığı belirtiliyor. Danıştay'ın ilerleyen süreçte bu belgeye ilişkin de karar alabileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kodların ve açıklamaların kaldırılmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
11:35
Tapuda yeni dönem 1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:54:33. #7.11#
SON DAKİKA: Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.