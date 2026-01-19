Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik

SGK kayıtlarıyla ilgili milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ İşyeri Ünvan Listesi belgesinde, işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamaların kaldırıldığı öğrenildi.

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI BELGEDEN KALDIRILDI

Yeni iş bulma sürecinde çalışanlar için sorun yarattığı belirtilen işten çıkış kodlarına ilişkin belgede değişikliğe gidildi. Buna göre, işverenlere sunulan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ İşyeri Ünvan Listesi'nde artık işten çıkış kodları ve fesih nedenleri yer almıyor.

DANIŞTAY KARARI ETKİLİ OLDU

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında SGK kayıtlarında yer alan "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemişti. Mahkeme, bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini ve bunun çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkiler doğurabildiğini belirterek, düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkına aykırı olduğuna hükmetmişti.

KİŞİ GÖRÜYOR, KURUM GÖREMİYOR

NTV'de yer alan habere göre, e-Devlet üzerinden yapılan SGK hizmet dökümü sorgulamalarında işten çıkış kodları çalışan tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere verilen resmi SGK belgelerinde bu kodlar ve açıklamalar artık yer almıyor.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ GÜNDEMDE

Öte yandan, işe alım sürecinde işverenin çalışandan talep ettiği işten ayrılış bildirgesinde fesih nedenlerinin hâlen yer aldığı belirtiliyor. Danıştay'ın ilerleyen süreçte bu belgeye ilişkin de karar alabileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kodların ve açıklamaların kaldırılmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.