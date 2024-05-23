Sivas Gemerek'te Şakayık Çiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Gemerek'te Şakayık Çiçeği Hasadı Başladı

Sivas Gemerek\'te Şakayık Çiçeği Hasadı Başladı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Nurettin Otyakmaz, Hollanda'dan getirdiği şakayık bitkisini Sivas'ta yetiştirmek için kolları sıvadı. 3 dönümlük alana ekilen şakayık çiçeğinin hasadına başlandı. Otyakmaz, şakayık çiçeği yetiştirmenin kazançlı bir iş olduğunu belirtti ve diğer insanları da bu işe başlamaya teşvik etti.

23.05.2024 14:08
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 dönümlük alana ekilen saflığın ve masumiyetin simgesi şakayık çiçeğinin hasadına başlandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Nurettin Otyakmaz, yaklaşık 5 yıl önce gittiği Hollanda'da şakayık bitkisiyle tanıştı. Bitkiyi araştıran Otyakmaz, olumsuz düşüncelere rağmen saflığın ve masumiyetin simgesi olan bu çiçeği Sivas'ta yetiştirmek için kolları sıvadı. Otyakmaz, Hollanda'dan aldığı şakayık bitkisini Türkiye'ye getirerek, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Tatlıcak mezrasında 3 dönüme yakın alana ekti. Adeta Hollanda'ya rakip olan Otyakmaz, yaklaşık 5 yıldır sevgisini vererek büyüttüğü şakayıklardan 3'üncü yılında yaklaşık 20 bin tane çiçek alarak büyük bir başarıya imza attı. Beyaz, pembe ve fuşya renginde açarak bozkırı renklendiren şakayıkın hasadına başlandı.

"Kazançlı bir iş"

Şakayık çiçeği yetiştirmenin kazançlı bir iş olduğunu belirten Nurettin Otyakmaz, "Yaklaşık 5 sene önce bu işe başladım. Çok zor bir iş değil, kazançlı bir iş ama sevmek lazım. Burada yetiştirdiğimiz üç tane rengimiz var; beyaz, pembe ve fuşya. 3. yılda bu sene yaklaşık 20 bin tane çiçek kestik, verimi de çok iyi. İklimi de çok sevdi. Köklerini Hollanda'dan getirdim. Buraların iklimini seven bir bitki. Kışın soğuğunu görmesi gerekiyor, en azından kar olmasa bile don kesinlikle olması gerekiyor" dedi.

"Sivas'ı çok sevdi"

Otyakmaz, şakayık çiçeğinin Sivas'ın soğuğunu çok sevdiğini söyleyerek, " Akdeniz Bölgesi'ne veya diğer bölgelere göre bir bitki değil ancak İç Anadolu'yu, Sivas'ı özellikle Sivas Gemerek'i çok sevdi. Herkesin de ilgisini çekti. O yüzden çok mutluyum. Zaman zaman yardım alıyorum ama genelde tek başıma bu işleri hallediyorum. Herkesin yapmasını isterim. Sivas'ta, Gemerek'te benim gibi arkadaşların da bu işe başlamasını isterim" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Gemerek'te Şakayık Çiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika

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