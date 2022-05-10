Cazibe merkezi ilan edilen OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
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Cazibe merkezi ilan edilen OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı

10.05.2022 17:32

Sivas'ta Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üçüncü fabrikanın temeli atıldı.

Sivas'ta Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üçüncü fabrikanın temeli atıldı.

Vali Salih Ayhan, CNC tezgahı üretimi yapılacak fabrikanın temel atma töreninde, memleketine yatırım yapan iş insanı Mustafa Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Sivas'ın birlik ve beraberlik içerisinde yatırımlara devam ettiğini söyleyen Ayhan, Demirağ OSB'de temel atma törenlerinin devam edeceğini kaydetti.

Demirağ OSB'de yatırımcı konusunda seçici davrandıklarını aktaran Ayhan şunları kaydetti:

"Buraya her gelene yer vermeme konusunda hassasiyetimiz var. Burada çok emek var, burası Sivas'ın 'Kızılelma'sı dedik. Bu Kızılelma'mızı özel olarak muhafaza edip hak edenin, gerçekten üretenin, gerçekten istihdam sağlayanın ve bizim hayallerimizi gerçekleştirecek kişilerin olmasını istiyoruz. Onun için seçerek ve analiz yaparak hem tekstilde marka olmuş hem diğer alanlardaki önemli firmaları buraya davet ettik. Burada yaklaşık 50 firmaya yer tahsisi yaptık. 50 firmanın yer tahsisi yaklaşık 2 milyon metrekareye yaklaştı. Burası 8 milyon metrekarelik bir alan."

Ayhan, Demirağ OSB için şu anda 16 firmayla da görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Tüm kurumlarla Sivas'ın hayallerini gerçekleştirmeyi çalıştıklarını dile getiren Ayhan, bu temel atmaların heyecan verdiğini ve kendilerini motive ettiğini söyledi.

Demirağ OSB'ye 5 megavatlık güneş enerji sistemi kuracaklarını dile getiren Ayhan, "2 yıl içerisinde Sivas'ın gündeminden işsizlik problemini çıkaracağız. Artık bundan sonra nitelikli, yani katma değeri yüksek yatırımların yapılması ve iş gücü piyasasını dengeleyerek buraya kanalize etmemiz gerekecek." diye konuştu.

Yatırımcı Tezmaksan AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Mustafa Aydoğdu ise memleketin en önemli meselesinin istihdam olduğunu ifade etti.

Aydoğdu, 50 dönüm arazide 15 milyon avroluk yatırım gerçekleştireceklerini, ilk etapta 70 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Törene Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da katıldı.

Cazibe merkezi ilan edilen OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı
Cazibe merkezi ilan edilen OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı
Cazibe merkezi ilan edilen OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı
Cazibe merkezi ilan edilen OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cazibe merkezi ilan edilen OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika


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