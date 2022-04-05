Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılında "100 İstihdam Kapısı" hedefine az kaldı - Son Dakika
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Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılında "100 İstihdam Kapısı" hedefine az kaldı

05.04.2022 11:06
Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılında "100 İstihdam Kapısı" hedefine az kaldı

Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı 29 Ekim 2023'te "100 Üretim ve İstihdam Kapısı" hedefiyle başlatılan proje kapsamında, yer tahsisi yapılan, temeli atılan ve üretime başlayan fabrika sayısı 90'a ulaştı.

Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı 29 Ekim 2023'te "100 Üretim ve İstihdam Kapısı" hedefiyle başlatılan proje kapsamında, yer tahsisi yapılan, temeli atılan ve üretime başlayan fabrika sayısı 90'a ulaştı.

Valiliğinin himayelerinde, Sivas Belediyesi ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) birlikteliğinde şehirdeki işsizlik probleminin önüne geçmek amacıyla "Cumhuriyet'in 100. Yılı Hedeflerine Doğru 100 Üretim ve İstihdam Kapısı" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Demirağ OSB'de fabrika kurmak isteyen yatırımcılara her türlü kolaylık sağlandı. Yaklaşık 3 yıl önce belirlenen hedefe ulaşılma noktasında çok önemli mesafe katedildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, 29 Ekim 2019'da ilk fabrikanın temelini attıklarını anımsattı.

Sivas'ın sanayicisi ve iş insanlarına güvenerek yola çıktıklarını anlatan Ayhan, "Sivas'a 29 Ekim 2023'te 100 üretim ve istihdam kapısı, yani 100 fabrikayı kazandırmış olacağız." dedi.

Ayhan, 1. OSB'nin altyapısına ve Demirağ OSB'ye güvenerek bu taahhütte bulunduklarını belirterek, "Hamdolsun o zaman söylediğimiz söz, attığımız tohumlar meyvesini vermeye başladı. 1. OSB kurumsallaşmasını güçlü bir şekilde tamamladı ve burada 60 yeni fabrika ihya oldu. Bazıları üretime geçti, bazıları inşaat aşamasında. Demirağ OSB'de 30 fabrikanın yer tahsisi yapıldı, bazıları üretime geçti, bazıları da inşaat aşamasında." diye konuştu.

"2023'te Sivas'ın işsizliğini gündemden düşürmüş olacağız"

Belirlenen hedefe çok az kaldığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Aslında neredeyse 1,5 yıl varken hedefimize ulaşmış olduk. Muhtemelen 1-2 ay içerisinde hedef güncellemesi yapacağız, yeni bir rota çizeceğiz. Şu andaki ekonomik durum göz önünde bulundurulduğu zaman Sivas gerçekten üretim istihdamında cazibe merkezi olmaya başladı. Yer tahsisimiz ve üretime geçen fabrikaları değerlendirdiğimiz zaman 15 bin kişiye istihdam taahhüdü var. Bunların bazıları zaten işe başladı. Söylem, eylem ve hedef birliğimiz var, bunları bir araya getirdiğimiz zaman Sivas'ın 25 bin işsizinin sorununu gidermiş olacağız. 2023'te Sivas'ın işsizliğini gündemden düşürmüş olacağız. Sivas'ın Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına çok bereketli gireceğini söyleyebilirim."

Vali Ayhan, fabrikaların tekstil başta olmak üzere, ağır sanayi, otomotiv gibi katma değeri yüksek alanlarda üretim yapacağını aktardı.

Sivas'ın arzu edilen bir noktada olmasının yatırımcılar açısından önemli olduğunu dile getiren Ayhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edilen Sivas Demirağ OSB de bölgeye heyecan kattı ve cazibe merkezi oldu." ifadelerini kullandı.

STSO Başkanı Eken'den birlik vurgusu

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise birlik ve beraberlikle aşılamayacak hiçbir sorunun olmadığını vurguladı.

1. OSB'nin kapasitesinin dolduğuna ve yer kalmadığına dikkati çeken Eken, hedeflerinin Demirağ OSB'yi de güçlü hale getirmek olduğunun altını çizdi.

Tarım, kozmetik, tekstil ve ağır sanayide çok sayıda yatırımcının arsa talebinin bulunduğunu anlatan Eken, "Özellikle Demirağ OSB'nin cazibe merkezi olması noktasında kararnameyi imzalayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlikle Sivas'ı hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

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Cumhuriyet, İstihdam, Fabrika, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılında '100 İstihdam Kapısı' hedefine az kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılında "100 İstihdam Kapısı" hedefine az kaldı - Son Dakika
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