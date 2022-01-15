Üye Girişi
Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi - Son Dakika

Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi

15.01.2022 15:59
Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla nazaran düşüş gösterdi. 2020'de Sivas'ta 10 bin 11 adet konut satılırken 2021'de bu sayı 8 bin 796'ya geriledi.

Bin 342 ipotekli konut satıldı

Sivas'ta geçtiğimiz yıl satılan 8 bin 796 konutun bin 342'sini ipotekli satışlar, 7 bin 454'ünü de diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta 2021'de satılan konutların 3 bin 121'ini ilk satış, 5 bin 675'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

Kentte 2021'de satılan 8 bin 796 konutun 2 bin 744'ü kadınlar, 5 bin 694'ü erkekler, 192'si ortak, 166'sı ise yabancı ve tüzel kişiler tarafından alındı. - SİVAS

Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi - Son Dakika Ekonomi


Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı         
15:56
Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında         
15:49
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada         
15:44
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52

Son Dakika Haberleri
15:48 Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında
15:44 Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
15:05 5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı verildi
15:04 Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü
15:02 Tarih öğretmeni ders sırasında yanlışlıkla kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu açtı
14:56 Geleceğin yıldızlarını gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı'dan Brezilyalı golcüye kanca
14:55 Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor
14:42 FBI verilerine göre suç oranı en yüksek burçlar belli oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 16:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement