Sivas'ta KÖYDES Projesi'ne 294 Milyon TL Ödenek

Sivas kırsalında altyapı sorunlarının çözümü ve kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi çerçevesinde 2025 yılı için toplam 294 milyon 850 bin 623 TL ödenek tahsis edildi.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve altyapı eksikliklerini gidermek için yürütülen çalışmalar çerçevesinde önemli bir bütçe ayrıldı. Tahsis edilen ödenekle, başta içme suyu ihtiyacının karşılanması, köy yollarının iyileştirilmesi ve küçük ölçekli sulama projeleri olmak üzere pek çok alanda yatırım yapılacak. Toplamda 294 milyon 850 bin 623 TL olarak belirlenen KÖYDES ödeneğinden en büyük payı 42 milyon 128 bin 303 TL ile Merkez ilçe alırken, onu 36 milyon 504 bin 667 TL ile Yıldızeli ilçesi takip etti.

Sivas İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsalda yaşayan vatandaşların refahı ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - SİVAS