Sivas'ta Medikal Sektör Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
Sivas'ta Medikal Sektör Sorunları Görüşüldü

Sivas\'ta Medikal Sektör Sorunları Görüşüldü
27.03.2026 14:29
STSO, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret ederek tedarikçi ödemelerindeki gecikmeleri ele aldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlhami Erkoca ve Halil Pancaroğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, medikal sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaşadığı sorunlar ele alınırken, özellikle tedarikçi firmalara yapılan ödemelerde yaşanan gecikmeler görüşmenin en önemli başlıklarından biri oldu.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, 17. Meslek Komitesi (Medikal) üyelerinden gelen talepleri ve sektörde yaşanan mağduriyetleri Başhekim Doğan'a iletti. Özdemir, firmaların sürdürülebilirliği açısından ödemelerin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, konunun çözümü için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Başkan Özdemir konuşmasında,

"Üyelerimizin ve sektör temsilcilerimizin çözüm bekleyen birçok sorunu bulunuyor. 17. Meslek Komitemiz ise vatandaşlarımızın sağlığına doğrudan katkı sunan önemli bir sorumluluk üstleniyor.

Sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın da güçlü bir şekilde ayakta kalması gerekiyor. Ancak tedarikçi firmalara yapılan ödemelerde yaşanan gecikmeler, hem firmalarımızı zor durumda bırakmakta hem de hizmet süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin yaşadığı bu ve buna benzer sorunların çözümü için tüm platformlarda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız, hem firmalarımızın mağduriyetinin giderilmesi hem de sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesine katkı sağlamaktır." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ise gecikmelerin yalnızca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne özgü olmadığını belirtti. Türkiye genelindeki üniversite hastanelerinde benzer durumların yaşandığını dile getiren Doğan, ilgili kurum ve bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğünü ve ödemelerin en kısa sürede yapılmasının beklendiğini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Medikal Sektör Sorunları Görüşüldü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:02:32. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Medikal Sektör Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
