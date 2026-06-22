Tezgahtaki teraziyle zabıtanınki uydu, esnaf güvende tam not aldı - Son Dakika
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Tezgahtaki teraziyle zabıtanınki uydu, esnaf güvende tam not aldı

Tezgahtaki teraziyle zabıtanınki uydu, esnaf güvende tam not aldı
22.06.2026 11:00  Güncelleme: 11:03
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Sivas'ta zabıta ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürürken, pazar çıkışına kurdukları terazi ile vatandaşların aldığı ürünleri ikinci kez tarttı. Gramaj denetiminde pazarcı esnafı tam not aldı.

Sivas'ta zabıta ekipleri semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürürken, pazar çıkışına kurdukları terazi ile müşterilerin satın aldıkları ürünleri ikinci kez tarttı, pazarcı esnafı gramaj açısından tam not aldı.

Sivas'ta vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve düzenli bir şekilde ticari işletmelerden faydalanabilmesi adına denetimler sürüyor. Bu çerçevede şehrin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinde denetim yapan zabıta ekipleri, çeşitli kontroller yaptı. Tezgahlardaki fiyat etiketleri ve tezgah arkası ürünleri kontrol eden ekipler, yönetmeliğe aykırı esnafa idari yaptırım uyguluyor. Pazarların çıkış noktalarında tartı denetimi de yapan ekipler, vatandaşların satın aldığı ürünleri ikinci kez tartarak kontrol etti. Yapılan gramaj denetiminde pazarcı esnafı tam not aldı.

"Standartlara aykırı durum tespit edildiğinde gerekli işlemleri yapıyoruz"

Semt pazarlarında yapılan denetimlere ilişkin bilgiler veren Sivas Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Karavasar, "Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce; 5975 sayılı hal kanunu, 5326 kabahatler kanunu mevzuat çerçevesinde semt pazarlarında gerekli denetimler rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Bu konuda mevzuat hükümlerine genel itibariyle yüzde 90 oranında uyulduğunu tespit etmekteyiz. Aykırı hareketler olursa da gerekli cezai işlemler uygulanmakta. Üreticiden tüketiciye gıda arzının ve güvenliğinin sağlanması noktasında gerekli denetimler rutin olarak yapılmakta. Tezgahlarda tezgah önü ve arkası denetimler yapılmakta. Standartlara aykırı durum tespit edildiğinde gerekli işlemleri yapıyoruz. Vatandaşımız bu konuda duyarlı. Bizlere gerek şikayet, gerekse bilgilendirme anlamında yardımcı oluyorlar. Bu durumlarda olumlu geri dönüşler yapılarak gerekli işlemler yapılmaktadır" dedi.

Denetimlerden esnafta memnun

Pazar yerlerindeki denetimlerden memnun olduğunu ifade eden esnaf Kadir Şeker, "Zabıta ekipleri çok güzel bir şekilde görevlerine yerine getiriyor. Esnafta kurallara uyuyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Olduğu durumda da zaten gereğini yapıyorlar" dedi.

Öte yandan vatandaşların mağdur olmaması adına çürük ve bozuk ürün satışı, hileli tartım ve kaba ve saygısız davranış durumlarında Sivas Belediyesi çağrı merkezine bilgi verilmesi isteniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Zabıta, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgahtaki teraziyle zabıtanınki uydu, esnaf güvende tam not aldı - Son Dakika

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