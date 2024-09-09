Sivas'ta Yapı İzinleri Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Yapı İzinleri Artış Gösterdi

Sivas\'ta Yapı İzinleri Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sivas'ta 2024 yılının Nisan-Haziran döneminde yapı izin istatistiklerini açıkladı. Bu dönemde Sivas'ta 166 bina ve 679 daire için yapı ruhsatı verildi.

09.09.2024 17:13
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta bu yılın ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 166, daire sayısı ise 679 oldu.

Sivas'ta Nisan-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 127 bin 853 metrekare olarak açıklandı. Bunun 89 bin 7 metrekaresini konut kullanım alanı, 14 bin 41 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 24 bin 806 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Yapı İzinleri Artış Gösterdi - Son Dakika

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