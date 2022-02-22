Sivas'taki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı - Son Dakika
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Sivas'taki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

22.02.2022 16:29
Sivas'taki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sivas-Merkez'deki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sivas-Merkez'deki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sümer Holding AŞ veya Türkiye Demir Çelik İşletmeleri veya Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Sivas'ın Merkez ilçesi Doğanca Köyü'ndeki 163 bin 901 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 590 bin lira ile Vahit Haci Ortak Girişim Grubu ??????? tarafından verildi.

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Sümer Holding, Demir Çelik, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'taki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivas'taki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı - Son Dakika
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