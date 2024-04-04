Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeler kapsamında "Tohum Temin Töreni" düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 415 ton tohumun dağıtımı için BG Grup 4 Eylül Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu belirtti.
Sivas'ın tarımda öne çıktığına ve 1 milyon hektarın üzerinde tarım arazisi bulunan şehrin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığına dikkati çeken Şimşek, "Ürün çeşitliliğimizi, hayvansal varlığımızı ve kaliteyi artırarak, tarlada, bağda, bahçede el birliği, gönül birliği oluşturmayı, bugün burada olduğu gibi çiftçilerimize destek olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Şimşek, üreticilere kuru fasulye, nohut, yonca, silajlık mısır, korunga ve fiğ tohumunu dağıttıklarını belirterek, "İnşallah bugünkü destekler, ilimizi bu ürünlerde de ön sıralara taşıyacak, üretimimiz artacak, bu artışla Sivas'ta sektöre yönelik tarımsal sanayi kolları gelişip, ülkemize katma değer sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Şimşek, programın ardından Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde Sivas Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen ıhlamur ve çam fidanı dağıtımına katıldı. Şimşek ve beraberindekiler, vatandaşlara 1000 adet ıhlamur ve 500 adet çam fidanı dağıttı.
Programa, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tohum Temin Töreni Düzenledi - Son Dakika
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Adana'da okul arazisinde mor lahana ve bakla yetiştirerek hasat yaptı. Ayrıca ayçiçeği tohumu da eken öğrenciler, tarım uygulamalarıyla donanımlı hale geldi. Okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürü de öğrencilerin başarısını ve tarım alanındaki çalışmalarını övdü.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'daki girişimciler, iş insanları ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek amacıyla Kadın Girişimci ve Yatırımcı ile ilgili bir panel düzenlendi. Panelde, kadın girişimciliğinin arttırılması, kadınların karşılaştığı sorunlar ve ekonomiye katkıları konuşuldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 415 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 954 milyon 975 bin 713,05 lira, işlem miktarı ise 817,89 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 961 milyon 298 bin 235,47 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Türkiye'nin en büyük markalarından birisi olan Arçelik, bundan böyle Beko ismiyle faaliyet gösterecek. Arçelik'in globalleşme stratejisi gereği Türkiye dahil tüm coğrafyalarda kurumsal markasının artık Beko olduğu açıklandı. Arçelik ismi 69 yıl sonra siliniyor. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren 55.000 çalışanı ve 45 üretim tesisi bulunan bir markadır.
Çin, otomobil tüketimi ve takasını artırmak amacıyla bireysel araç alımlarında kredi oranlarını gevşetmek üzere bir plan yayımladı. Finans kuruluşları bireysel benzinli otomobil ve yeni enerjili araç alımlarında kredi oranlarının üst sınırlarını bağımsız olarak belirleyebilecek. Otomobil sektörünün önde gelenleri, yapılacak düzenlemeden sonra her iki otomobil türü için de oranların yüzde 100'e çıkarılabileceğini kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?