Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez normal hesap dönemi sonunda yapılması gerektiğini belirtti. Özdemir, enflasyon düzeltmesinin yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti.

08.08.2024 15:17
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, enflasyon düzeltmesi yılda bir kez normal hesap dönemi olan 1 Ocak-31 Aralık sonunda oluşacak mali tablolara uygulanmalıdır dedi.

Enflasyon düzeltmesiyle karlı işletmenin karının düşebileceğine, borçlu ve zarardaki işletmeler için de kar doğabileceğine dikkat çeken Başkan Özdemir; enflasyon düzeltmesinin, mali tabloların satın alma cinsinden hesaplanması ve bu düzeltmenin yılsonunda bir defa yapılması gerektiğini belirterek 3'er aylık geçici vergi dönemlerinde uygulanmasının yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti.

Düzeltme sonrası şirket varlıklarındaki artışlardan kaynaklı oluşabilecek kar nedeniyle, mensuplarının daha yüksek miktarlarda vergi ödemek zorunda kalabileceğini ifade eden Başkan Özdemir, ileriye dönük ticaret olmadan düzeltme nedeniyle oluşmamış kar üzerinden vergi hesaplaması yapılmasının adil bir durum olmadığını belirtti.

Özdemir, finansmana erişim noktasında güçlük yaşayan mensuplarımız enflasyonist bir ortamda bir yandan işletme faaliyetini yürütmekte zorlanırken, diğer taraftan enflasyondan kaynaklanan vergi etkisi nedeniyle işletmelerini kapatmayla karşı karşıya kalmaktadır ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı - Son Dakika

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