Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Kongresi\'ne katıldı

Ekonomi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Cumhuriyeti Kuran Şehirler projesi paydaşı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) davetlisi olarak, "Erzurum Kongresi" etkinliklerine katıldı.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinliklerinde, kortej yürüyüşünün ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Protokol konuşmalarıyla başlayan törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve mehteran takımı tarafından marşlar söylendi. Kongrenin yapıldığı tarihi binada, Erzurum Kongresi temsili olarak canlandırıldı. Temsili canlandırmaya, Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması için Erzurum'a giden STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç il protokolü katıldı. - SİVAS