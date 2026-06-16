Sivas YEKA Alanı Genişletildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sivas'taki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği arazinin alan büyüklüğünde revizyona gitti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 26 Kasım 2022'de Sivas'ın Gürün ve Kangal ilçelerinde ilgili koordinatları kapsayan R3-Sivas-1-2 başlıklı alanın büyüklüğü 118,7 kilometrekareden 132,2 kilometreye çıktı. Söz konusu alan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bazı bölgeleri de içerecek şekilde genişledi.

Düzeltme ilanında alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.