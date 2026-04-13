Siverek Barajı'nda Doluluk %89'a Ulaştı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Hacı Hıdır Barajı'nda son dönemde etkili olan yağışlarla doluluk oranı yüzde 89'a ulaştı.

Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, tarımsal sulama amacıyla inşa edilen ve 1995 yılında hizmete giren baraj, yaklaşık 2 bin hektarlık tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlıyor.

Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan kar ve yağışlar sonucu barajın doluluk oranı yüzde 89'a çıktı.

Rezervuar alanı 314 hektar olan barajda doluluk oranının yükselmesiyle 2014 ve 2019 yıllarında yaşanan benzer durumlarda olduğu gibi, 2026'da da taşkın riskine karşı kapaklar kontrollü şekilde açıldı.

Su seviyesindeki artışla birlikte bölgede doğal yaşamın canlandığı gözlenirken balıkçılıkla uğraşanlar faaliyetlerine yeniden başladı.

"Yağışlar, kısa sürede yoğunlaştı"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, bu yıl Türkiye genelinde yağışlar açısından bereketli dönem yaşandığını söyledi.

Geçmiş yıllarda birçok bölgede yer altı sularının çekildiğini, baraj, gölet ve bazı nehirlerde kuruma riskinin ortaya çıktığını belirten Çullu, "Yıllık olarak düşmesi gereken yağmur, neredeyse yarı süre içinde düştü. Bu yağışlar hem yer altı sularını hem de gölet ve baraj gibi yer üstü su kaynaklarını besledi. Bu durum, su kaynaklarının doluluğu ve tarımsal sulama açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Yağışların, tarımsal üretimde önemli paya sahip Şanlıurfa için de kritik olduğuna işaret eden Çullu, geçen yıl bölgede ciddi kuraklık yaşandığını hatırlattı.

Yaz aylarında ekili ürünlerin suya büyük ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çullu, barajdaki fazla suyun taşkın riskine karşı kontrollü şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Çullu, şunları kaydetti:

"Keşke bu suyu tamamen depolayabilecek imkanlar olsa çünkü yaz aylarında özellikle mısır, pamuk ve sebze üretimi için suya ihtiyaç duyulacak. Geçen yıl sulanmayan alanlarda ürün alınamadı. Çiftçiler emek verdi ancak verim elde edemedi. Bu yıl ise yağışlar sayesinde daha umutluyuz."

Üreticiler sevinçli

Bölgede balıkçılık ve çiftçilik yapan Mücahit Fırat, barajın eski canlı günlerine döndüğünü söyledi.

Su seviyesinin artmasının balıkların yaşam alanını genişlettiğini belirten Fırat, "Bu yıl yağışlar çok iyi. Balıkların yeri geniş oldu, üremeleri artıyor. Durumdan memnunuz, çok iyi. 2021 yılından sonra suyun yükselmesi, bizim açımızdan çok iyi oldu." diye konuştu.

Çiftçi Cihan Çetiner de son yağışlar öncesinde barajın kuruma noktasına geldiğini, bu yılki yağışlarla su seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini dile getirdi.