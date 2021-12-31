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Sivil havacılıkta 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları belli oldu - Son Dakika

Sivil havacılıkta 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları belli oldu

31.12.2021 08:36
Sivil havacılıkta 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları belli oldu

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 36,2) yükseltildi.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 36,2) yükseltildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldığı, 2022 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 36,2 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 2 bin 358 lira ile 47 bin 413 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ'e" göre de izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 25 bin 800 lira ceza uygulanacak.

Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 25 bin 800 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 3 bin 868 lira idari para cezası verilecek.

Söz konusu cezalar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık, Tebliğ, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivil havacılıkta 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivil havacılıkta 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları belli oldu - Son Dakika
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