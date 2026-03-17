SNB'den Döviz Müdahalesi Artışı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Merkez Bankası, frangı dengelemek için 2025'te 5,2 milyar frank döviz alımı yaptı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), geçen yıl küresel belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman" olarak talep gören İsviçre frangındaki aşırı değerlenmeyi dizginlemek amacıyla döviz piyasasına yönelik müdahalelerini artırdı.

SNB, 2025'e ilişkin yıllık faaliyet raporunu yayımladı. Buna göre, Banka 2025 yılında toplam 5,2 milyar İsviçre frangı tutarında döviz alımı yaptı.

Bu tutar, 2024 yılında kaydedilen 1,2 milyar franklık net döviz alımının yaklaşık 4 katı düzeyinde gerçekleşti.

SNB'den yapılan açıklamada, söz konusu alımların uygun parasal koşulların tesisi için kritik rol oynadığı ve frankın fahiş değer artışının ekonomi üzerindeki zararlı etkilerini sınırlamanın hedeflendiği ifade edildi.

SNB, geçen yıl altın rezervlerinin yeniden değerlenmesi sayesinde 26,1 milyar İsviçre frangı (CHF) kar açıkladı. Altının ons fiyatında yıl boyunca görülen yaklaşık yüzde 46'lık yükseliş, Bankanın altın rezervlerinde 36,3 milyar franklık bir değerleme kazancı sağladı. Buna karşın, İsviçre frangının dolar karşısında değer kazanması ve kur değişimlerinin etkisiyle Bankanın döviz pozisyonlarından 8,8 milyar frank zarar kaydedildi.

Dünyanın en düşük faizi İsviçre'de

Banka, İsviçre ekonomisinin rekabet gücünü korumak adına genişlemeci para politikasını sürdürüyor. Halihazırda yüzde 0 seviyesinde bulunan politika faizi, büyük ekonomiler arasındaki en düşük oran olma özelliğini koruyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Berlin, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:11:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.