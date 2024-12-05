Sobacılar Çarşısı'nda Yoğun Soba Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Sobacılar Çarşısı'nda Yoğun Soba Talebi

Sobacılar Çarşısı\'nda Yoğun Soba Talebi

Van'ın Sobacılar Çarşısı, doğal gazın ulaşmadığı kırsalda sac sobalara olan talep ile hareketli.

05.12.2024 09:34
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Van'ın tarihi Sobacılar Çarşısı, doğal gazın olmadığı kırsal bölgelerde yoğun talep gören sac sobaların satışıyla hareketli bir sezon geçiriyor.

Van'ın tarihi Sobacılar Çarşısı, el emeğiyle üretilen sobalarla kent kültürünün önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Kent merkezinde doğal gaz kullanımının hızla yaygınlaşması soba talebini azaltsa da doğal gazın henüz ulaşmadığı kırsal mahallelerde soba kullanımı devam ediyor. Özellikle çetin kış şartlarında kırsalda yaşayan vatandaşlar için 'tezek sobası' ya da 'kara soba' olarak bilinen sac sobalar vazgeçilmez bir ısınma aracı olmaya devam ediyor.

Kömür fiyatlarındaki artışın da etkisiyle kırsaldaki vatandaşlar, turbo sobalar yerine daha uygun maliyetli ve verimli olan sac sobaları tercih ediyor. Sobacılar Çarşısı esnafı, hem üretim hem de satış anlamında yoğun bir sezon geçiriyor.

"Üretmiş olduğumuz sac sobalar tercih ediliyor"

İHA muhabirine konuşan 35 yıllık soba ustası Mesut Anter, doğal gazın köylere gitmemesi nedeniyle kırsal kesimde soba talebinin devam ettiğini belirtti. Anter, "Şehirde doğal gazın gitmediği evlerde turbo sobalar kullanılıyor. Köylüler ise bizim üretmiş olduğumuz sac sobaları tercih ediyor. Eskiden 3-4 çeşit soba varken, şimdi 20 çeşit soba var. Kendi üretimimiz olan sobaların fiyatı 800 liradan başlayıp bin liraya kadar devam ediyor. Fırınlı ve kovalı sobalar bin 500, emaye sobalar ise bin 700 liradan satılıyor. Doğal gaz öncesinde çeşitlilik daha fazlaydı ve işçilik ile ustalığın değeri büyüktü" dedi.

Soba imalatçısı Metin Akcan da doğal gazın giderek yaygınlaştığını, soba üretimlerinin daha çok kırsal bölgelerde talep gördüğünü dile getirerek, "Kırsalda da herkes bu sobaları kullanmıyor. Bazı kesimler kat kaloriferi veya palet sobası tercih ediyor. Bizim sattığımız sobalar, tezek ve turbo sobalardır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Yaşam, van, Son Dakika

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