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Sodexo, her çalışan için yılda 15 bin liraya varan tasarruf imkanı sağlıyor - Son Dakika

Sodexo, her çalışan için yılda 15 bin liraya varan tasarruf imkanı sağlıyor

25.01.2022 11:43
Sodexo, her çalışan için yılda 15 bin liraya varan tasarruf imkanı sağlıyor

Sodexo'nun şirketlere sunduğu Restaurant Pass yemek çözümü ve Kurumsal Ulaşım Çözümü sayesinde işverenler, her çalışan için yıllık 15 bin TL'ye varan vergi muafiyeti ve gider avantajı sağlıyor.

Sodexo'nun şirketlere sunduğu Restaurant Pass yemek çözümü ve Kurumsal Ulaşım Çözümü sayesinde işverenler, her çalışan için yıllık 15 bin TL'ye varan vergi muafiyeti ve gider avantajı sağlıyor.

Sodexo açıklamasına göre, 21 Aralık 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan 317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2022 yılı için KDV dahil günlük 36,72 TL olarak belirlenen yemek bedelinin Sodexo Restaurant Pass ile sağlanması, işverenlere çalışan başına yılda 10 bin TL, KDV dahil günlük 17 TL olarak belirlenen yol yardımının ise Sodexo Kurumsal Ulaşım Çözümü ile sağlanması yılda 5 bin TL vergi avantajı sunuyor.

İşverenler, Sodexo'nun vergi muafiyeti sunan çözümleri ile giderlerinde tasarruf sağlarken, faturalama, takip gibi operasyonel yüklerden de kurtuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Finans Genel Müdür Yardımcısı ile Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Altay Kadir Yüksel, Sodexo olarak çalışan ve işverenlerin ihtiyaçlarına tek bir adresten yanıt vererek işverenlerin verimliliğini artıran önemli fırsatlar sunduklarını belirtti.

Yüksel, yemek ve ulaşım faydasının elden ya da maaşa ek olarak verilmesi yerine sundukları çözümlerle sağlanmasının gelir vergisi, SGK primlerinde muafiyet, KDV indirimi imkanı gibi gider yönetimi açısından çok ciddi finansal avantajları beraberinde getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Firmalara operasyonel olarak da büyük kolaylık sağlayan yemek çözümümüz Restaurant Pass ve toplu taşıma hizmetimiz Kurumsal Ulaşım Çözümü ile işverenler için nakde göre çalışan başına yıllık 15 bin TL'ye varan gider tasarrufu imkanı sağlamış oluyoruz. Halihazırda Sodexo çözümlerini tercih eden kurumlar, çalışanlarına yükledikleri bakiyeleri belirlenen yasal gelir vergisi istisna bedelinin üzerinde bir seviyeye artırmaları halinde bu seviyelerde de SGK avantajından yararlanmaya devam ediyorlar. Bu sebeple kurumlara, çalışanlarının yemek ve ulaşım ihtiyaçlarını daha yüksek seviyede karşılarken aynı zamanda gider avantajlarının da devam ettiğini hatırlatmak isteriz."

Sodexo- Belbim iş birliğiyle kurumsal ulaşım çözümü

Verilen bilgiye göre, salgın sonrasında yeni normale dönüş ile ulaşım alanında finansal destek almayı daha da önemseyen çalışanlar, ofislere düzenli zamanlarda gidilemediği bugünlerde işe gidiş-dönüş için farklı ulaşım araçlarına ihtiyaç duyuyor.

Sodexo'nun Belbim AŞ ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, işverenler, Sodexo üzerinden yükledikleri İstanbulkart abonman geçiş hakkı ile hem gelir vergisi avantajından hem de KDV indiriminden faydalanıyor.

Çalışanlar ise aylık abonman veya indirimli kartlarına işverenleri tarafından otomatik yüklenen bakiyelerini İstanbul içinde İETT, İstanbul Halk Ulaşım, İstanbul Otobüs AŞ, Metro İstanbul, İstanbul Şehir Hatları, TCDD Marmaray, İDO seferlerinde kullanabiliyor.

Sodexo Restaurant Pass ile yemek maliyetleri yarıya iniyor

Restaurant Pass yemek kartı ile çalışanlara geniş üye ağında ister yerinde ister çevrim içi ödeme özgürlüğü sunan Sodexo, işverenlere ise hem muhasebe hem online işlem kolaylığı sunuyor.

Geleneksel yemek kartının üretim ve dağıtım süreçleri ile vakit kaybetmeden kullanıcılarına anında bakiyesini kullanabilme imkanı sağlayan Sodexo Restaurant Pass mobil yemek kartı, iş yeri ortamında çalışanlara yemek sunmanın zorluk ve maliyetlerini ortadan kaldırarak idari kolaylık sağlıyor.

Sodexoavantaj.com üzerinden kolayca Sodexo'lu olan işletmeler, Sodexo Online Müşteri İşlem Merkezi üzerinden sipariş verme, eski siparişleri ve bu siparişlerin faturalarını takip edebilme, kayıp-çalıntı kart, raporlama, güncel kullanıcı listesi oluşturma gibi işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

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Gelir Vergisi, Türk Lirası, İstanbul, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sodexo, her çalışan için yılda 15 bin liraya varan tasarruf imkanı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sodexo, her çalışan için yılda 15 bin liraya varan tasarruf imkanı sağlıyor - Son Dakika
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