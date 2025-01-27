Soğuk Havalar Aktarlara Talebi Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Soğuk Havalar Aktarlara Talebi Artırdı

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Adana'da soğuk hava ve hastalıklar, aktarlara ilginin artmasına neden oldu. Doğal ürünler tercih ediliyor.

27.01.2025 09:31
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Adana'da havalar soğudu, aktarlara ilgi arttı

Havaların soğuması ve salgın hastalıkların artmasıyla Adana'da vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı

ADANA - Adana'da havaların soğuması ve salgın hastalıkların artmasıyla aktarlara ilgi arttı.

Adana'da soğuk havalardan etkilenip hasta olan ve hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ürünlere yöneliyor. Özellikle ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla sıkça tercih ediliyor.

'Kimyasal ilaçlara bitkisel alternatif'

Adana'da birçok vatandaş, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşlar, kimyasal ilaçlara alternatif olarak bitkisel çözümleri tercih ediyor.

"Aşırıya kaçmamak önemli"

Aktar dükkanı işleten Can Aydın, Adanalıların kış aylarında genelde atom, ada çayı ve ıhlamuru tercih ettiğini belirterek, "Çoğunlukta vatandaşlar soğuk algınlığı için bizden doğal ürünler alıyor. Zencefil, zerdeçal, çörek otu, tarçın, atom, ada çayı ve ıhlamur bu aralar çok rağbet görüyor. Bunları kullanırken aşırıya kaçmamakta çok önemli" dedi.

Bitkisel ürünler alan Yusuf Aydın isimli vatandaş, "Öksürük ve bronşite iyi geldiği için bitkisel ilaçları aldım" diye konuştu.

Bir başka müşteri Akın Karut ise bağışıklık sistemini bitkisel ürünlerle güçlendirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Soğuk Havalar Aktarlara Talebi Artırdı - Son Dakika

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