Söğütlü OSB\'de 40 firma ile sözleşme imzalandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kurulması planlanan karma organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen 40 firmayla sözleşme yapıldı.
Kantar ve Fındıklı mahallerinde kurulacak Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ön tahsis protokol toplantısı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meclis salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Polat, gerek paraların toplanması gerekse yatırımcıların seçimi konusunda titiz davrandıklarını belirterek, her şeyin en iyisi olması için gayret ettiklerini söyledi.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya'nın hem tarımsal hem endüstriyel anlamda yoğun üretimi olan ve ihracat yapan bir şehir olduğunu anlattı.
Hedeflerinin ihracat rakamlarını ve ihracatçı sayılarını yukarılara taşımak olduğunu vurgulayan Altuğ, "İnşallah Söğütlü karma OSB'miz sizlerin yatırımıyla ülkeyi ve şehrimizi bu hedeflere doğru taşıyacaktır." dedi.
Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt da yeni OSB'nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah bizler de sizin katma değeri yüksek ürünler üretmeniz için elimizden ne gelirse yapacağımızı bilmenizi isterim. Hayırlı olsun." diye konuştu.
Toplantıda, Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki firmalara OSB hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından tanıtımı yapılan yatırımcı firmalarla ön sözleşme imzalandı.
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